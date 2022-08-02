Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 2 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,50 гривні за долар при купівлі (-6 копійок проти 1 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,80 гривні за долар (-40 копійок).

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Євро банки купують за 39,90 гривень (-10 копійок), а продають в середньому за 41,50 гривні за євро (-35 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,21 гривні (+37 копійок), а продають – за 40,92 гривні (-27 копійок), за даними finance.ua.

(+37 копійок), а продають – за (-27 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,62 гривні (-66 копійок) та продаж – 41,46 гривні (-32 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,15 гривні (+30 копійок), а продаж – 40,70 гривні (-15 копійок).

(+30 копійок), а продаж – (-15 копійок). Євро продають по 40,60 гривень (+60 копійок), а купують за 41,45 гривні (+19 копійок).

Нагадаємо! 29 липня НБУ заборонив обмінникам використовувати табло з курсом іноземних валют. Регулятор пояснив, що таким рішенням прагне мінімізувати фактор спекуляцій на валютному ринку та створити по-справжньому конкурентне середовище.

Рішення НБУ заборонити обмінникам показують курси валют на табло

Член Ради НБУ Василь Фурман зауважив, що жодних факторів для послаблення гривні, після рішення регулятора підвищити офіційний курс долара на 25%, не було. Він вважає, що спекулянти скористались психологічним фактором з боку громадян й хотіли на цьому заробити.

На думку Фурмана, ажіотаж, який викликають обмінники нескінченною рекламою, це неправильне явище. У європейських такої кількості немає.

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Яким буде курс долара у серпні: прогноз експертки

Економічна експертка та членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.

Разом з тим вона підкреслила, що це буде лише за умови, що резерви не спустошуватимуться, фінансова допомога від наших іноземних партнерів надходитиме та експортна виручка наших підприємств-експортерів поповнюватиме країну валютою.

Готівковий курс на фоні цього мав би зменшитись і наблизитись до офіційного. Хоча прогнозувати процеси, де значним фактором є паніка, хід війни, а також інші перемінні фактори, зокрема і надання Україні фінансової допомоги, то справа невдячна!

– резюмувала Острікова.

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