Курс валют в банках

По данным "Минфина", 2 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,50 гривны за доллар при покупке (-6 копеек по сравнению с 1 августа). В то время как продают валюту в банках за 40,80 гривны за доллар (-40 копеек).

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Евро банки покупают за 39,90 гривен (-10 копеек), а продают в среднем за 41,50 гривны за евро (-35 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,21 гривны (+37 копеек), а продают – за 40,92 гривны (-27 копеек), по данным finance.ua.

(+37 копеек), а продают – за (-27 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,62 гривны (-66 копеек) и продажа – 41,46 гривны (-32 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,15 грн (+30 копеек), а продажа – 40,70 грн (-15 копеек).

(+30 копеек), а продажа – (-15 копеек). Евро продают по 40,60 гривен (+60 копеек), а покупают за 41,45 гривны (+19 копеек).

Напомним! 29 июля НБУ запретил обменникам использовать табло с курсом иностранных валют. Регулятор объяснил, что таким решением стремится минимизировать фактор спекуляций на валютном рынке и создать по-настоящему конкурентную среду.

Решение НБУ запретить обменникам показывают курсы валют на табло

Член Совета НБУ Василий Фурман отметил, что никаких факторов для ослабления гривны, после решения регулятора повысить официальный курс доллара на 25%, не было. Он считает, что спекулянты воспользовались психологическим фактором граждан и хотели на этом заработать.

По мнению Фурмана, ажиотаж, который вызывают обменники бесконечной рекламой, это неправильное явление. У европейских такого количества нет.

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Любопытно! Как отреагировали украинцы на такое решение НБУ и что предлагают показывать на табло вместо курса, ранее рассказывали здесь.

Каким будет курс доллара в августе: прогноз эксперта

Экономический эксперт и член Наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно.

Вместе с тем она подчеркнула, что это будет только при условии, что резервы не будут опустошаться, финансовая помощь от наших иностранных партнеров будет поступать, а экспортная выручка наших предприятий-экспортеров будет пополнять страну валютой.

Наличный курс на фоне этого должен уменьшиться и приблизиться к официальному. Хотя прогнозировать процессы, где значительным фактором является паника, ход войны, а также другие переменные факторы, в том числе и предоставление Украине финансовой помощи, дело неблагодарное!

– резюмировала Острикова.

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