Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 3 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,40 гривні за долар при купівлі (-10 копійок проти 2 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,30 гривні за долар (-50 копійок).

Євро банки купують за 39,73 гривні (-17 копійок), а продають в середньому за 41,10 гривні за євро (-40 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,45 гривні (-76 копійок), а продають – за 39,95 гривні (-97 копійок), за даними finance.ua.

(-76 копійок), а продають – за (-97 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,96 гривні (-66 копійок) та продаж – 40,46 гривні (- 1 гривня).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,50 гривні (-65 копійок), а продаж – 40 гривень (-70 копійок).

(-65 копійок), а продаж – (-70 копійок). Євро продають по 39,80 гривень (-80 копійок), а купують за 40,60 гривні (-85 копійок).

НБУ заборонив обмінникам показувати курс валют

У минулу п'ятницю, 29 липня, НБУ заборонив обмінникам використовувати табло з курсом іноземних валют. Мінімізувати спекуляції на валютному ринку та створити конкурентне середовище – так своє рішення пояснив регулятор.

Варто підкреслити, що 24 каналу член Ради НБУ Василь Фурман зауважив, жодних факторів для послаблення гривні, після рішення регулятора підвищити курс долара на 25%, не було. Психологічний фактор – причина різкого зростання курсу на готівковому ринку та обвалу гривні, на думку Фурмана.

Мовиться про громадян, котрі хотіли заробити на різкому зростанні долара, публікуючи на табло завищений курс. На думку члена ради НБУ, ажіотаж, який викликають обмінники нескінченною рекламою, це неправильне явище. Він підкреслив, що у європейських обмінниках такої кількості немає.

Більше про це Економіст пояснив рішення НБУ заборонити обмінникам виставляти табло з курсом

Пусті табло обмінників / Фото 24 каналу

Цікаво! Як відреагували українці на таке рішення НБУ та, що пропонують показувати на табло замість курсу, раніше розповідали тут.

Яким буде курс долара у серпні: прогноз експертки

Економічна експертка та членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.

Разом з тим вона підкреслила, що це буде лише за умови, що резерви не спустошуватимуться, фінансова допомога від наших іноземних партнерів надходитиме та експортна виручка наших підприємств-експортерів поповнюватиме країну валютою.

Готівковий курс на фоні цього мав би зменшитись і наблизитись до офіційного. Хоча прогнозувати процеси, де значним фактором є паніка, хід війни, а також інші перемінні фактори, зокрема і надання Україні фінансової допомоги, то справа невдячна!

– резюмувала Острікова.

Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.

До теми – У НБУ пояснили заборону обмінникам виставляти валютний курс: дивіться відео