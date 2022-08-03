Курс валют в банках

По данным "Минфина", 3 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,40 гривны за доллар при покупке (-10 копеек против 2 августа). В то время как продают валюту в банках за 40,30 гривны за доллар (-50 копеек).

Евро банки покупают за 39,73 гривны (-17 копеек), а продают в среднем за 41,10 гривны за евро (-40 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,45 гривен (-76 копеек), а продают – за 39,95 гривен (-97 копеек), по данным finance.ua.

(-76 копеек), а продают – за (-97 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,96 гривны (-66 копеек) и продажа – 40,46 гривны (-1 гривна).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,50 гривен (-65 копеек), а продажа – 40 гривен (-70 копеек).

(-65 копеек), а продажа – (-70 копеек). Евро продают по 39,80 гривен (-80 копеек), а покупают по 40,60 гривны (-85 копеек).

НБУ запретил обменникам показывать курс валют

В прошлую пятницу, 29 июля, НБУ запретил обменникам использовать табло с курсом иностранных валют. Минимизировать спекуляции на валютном рынке и создать конкурентную среду – так объяснил свое решение регулятор.

Стоит подчеркнуть, что 24 каналу член Совета НБУ Василий Фурман отметил, что никаких факторов для ослабления гривны, после решения регулятора повысить курс доллара на 25% , не было. Психологический фактор – причина резкого роста курса на наличном рынке и обвала гривны, по мнению Фурмана.

Речь идет о гражданах, которые хотели заработать на резком росте доллара, публикуя на табло завышенный курс. По мнению члена совета НБУ, ажиотаж, который вызывают обменники бесконечной рекламой, это неправильное явление. Он подчеркнул, что в европейских обменниках такого количества нет.

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Пустые табло обменников / Фото 24 канала

Любопытно! Как отреагировали украинцы на такое решение НБУ и что предлагают показывать на табло вместо курса, раньше рассказывали здесь.

Каким будет курс доллара в августе: прогноз эксперта

Экономический эксперт и член Наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно .

Вместе с тем, она подчеркнула, что это будет только при условии, что резервы не будут опустошаться, финансовая помощь от наших иностранных партнеров будет поступать и экспортная выручка наших предприятий-экспортеров будет пополнять страну валютой.

Наличный курс на фоне этого должен уменьшиться и приблизиться к официальному. Хотя прогнозировать процессы, где значительным фактором является паника, ход войны, а также другие переменные факторы, в том числе и предоставление Украине финансовой помощи – дело неблагодарное!

– резюмировала Острикова.

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