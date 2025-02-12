У 2025 році долар може сягнути нової психологічної позначки

Очікується, що долар цьогоріч не залишатиметься у традиційних йому межах. Отже, середній курс на 2025 рік прогнозують у межах 44 гривень, а на кінець року валюта може ще більше зросте.

Який курс прогнозують на цей рік

Як розповів економіст Данило Монін для 24 Каналу, на сьогодні відбувається тимчасове зміцнення долара на ринку. Водночас прогноз щодо вартості валюти на цей рік є доволі негативним.

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Якщо взяти поточний середній курс, то найімовірніше, що він становитиме 44 гривні за долар. А на кінець року може становити взагалі 46 гривень за долар в інерційному процесі продовження війни в Україні.

Данило Монін Науковий ступінь/посада Водночас, якщо війна зупиниться, то важко прогнозувати поки ефекти від цього, але ймовірно більш позитивний сценарій.

Водночас за прогнозами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, у лютому вартість курсу долара на ринку буде стабільною.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Щодо курсових коливань у лютому, не передбачаємо змін коридору ринку, адже регулятор, що траплялося не раз з початку повномасштабного вторгнення, діятиме максимально ефективно, намагаючись збалансувати попит і пропозицію й таким чином стримати курсове зростання.

За його прогнозами, наприкінці цього місяця офіційний курс долара може перебувати в межах 42 – 42,4 гривні за долар.