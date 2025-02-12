У 2025 році долар може сягнути нової психологічної позначки
- Прогнозується, що середній курс долара на 2025 рік становитиме 44 гривні, а наприкінці року становити 46 гривень.
- Банкір Тарас Лєсовий прогнозує стабільність курсу долара в лютому, з можливими межами 42 – 42,4 гривні за долар.
Очікується, що долар цьогоріч не залишатиметься у традиційних йому межах. Отже, середній курс на 2025 рік прогнозують у межах 44 гривень, а на кінець року валюта може ще більше зросте.
Який курс прогнозують на цей рік
Як розповів економіст Данило Монін для 24 Каналу, на сьогодні відбувається тимчасове зміцнення долара на ринку. Водночас прогноз щодо вартості валюти на цей рік є доволі негативним.
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Якщо взяти поточний середній курс, то найімовірніше, що він становитиме 44 гривні за долар. А на кінець року може становити взагалі 46 гривень за долар в інерційному процесі продовження війни в Україні.
Водночас, якщо війна зупиниться, то важко прогнозувати поки ефекти від цього, але ймовірно більш позитивний сценарій.
Водночас за прогнозами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, у лютому вартість курсу долара на ринку буде стабільною.
Щодо курсових коливань у лютому, не передбачаємо змін коридору ринку, адже регулятор, що траплялося не раз з початку повномасштабного вторгнення, діятиме максимально ефективно, намагаючись збалансувати попит і пропозицію й таким чином стримати курсове зростання.
За його прогнозами, наприкінці цього місяця офіційний курс долара може перебувати в межах 42 – 42,4 гривні за долар.