Долар у 2025 році буде дорожчим, аніж у 2024 році

Прогнози свідчать про те, що курс долара цьогоріч сягне нової цінової відмітки. Однак не варто очікувати того, що зміни курсу будуть відбуватися різко. Передбачається, що тактика росту буде, як і торік.

Який є прогноз долара на цей рік

Для 24 Каналу банкір Сергій Мамедов розповів, що наразі Нацбанк залишається основним гравцем на валютному ринку, тому цілком природно, що прогноз регулятора може бути ключовим для розуміння ситуації та курсових графіків.

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Мамедов додає, що цей прогноз також враховано й у проєкт держбюджету на 2025 рік. Тобто можна констатувати, що середньозважений курс долара США у 2025 році складе 45 гривень за долар.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Ми припускаємо, що курсова динаміка буде де в чому схожою на рік минулий: періоди курсового "затишшя" змінюватимуться періодами зростання і навпаки.

Мамедов заспокоює: курсові зміни не будуть ані рвучкими, ані зненацька, а ситуація на ринку залежатиме від стратегії Нацбанку, яка буде спрямована на досягнення рівноваги між попитом та пропозицією.

Будь-які курсові зміни будуть підпорядковані низці економічних, геополітичних та воєнних чинників. Наприклад, згідно з офіційними даними, протягом року Україна потребуватиме понад 38 мільярдів доларів зовнішньої фінансової допомоги, яка піде переважно на покриття видатків бюджету,

– додає банкір.

Наразі така сума вже підтверджена міжнародними партнерами, але досі невідомо, коли закінчиться війна та на яких умовах.

Отже, прогноз курсу долара завжди виносить за дужки низку різних обставин, які можуть вплинути на валютний ринок.