До чого готуватися на ринку наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що курсові показники не змінюються суттєво після того, як НБУ ухвалив рішення щодо підвищення облікової ставки до 14,5%.

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Водночас Лєсовий каже, що щоденні коливання, як в бік зростання, так і в бік їх зменшення, є цілком очікуваними. Однак така "мінливість" не становить жодної загрози.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Нацбанк, як і раніше, проводитиме вельми ефективну політику та триматиме валютний ринок “під наглядом”, що фактично нівелює будь-які ознаки "запалення": попит і пропозиція залишаться врівноваженими, а відтак, очікується, що курсові зміни будуть несуттєвими.

Щодо готівкового ринку, то він перебуватиме під дією тенденцій міжбанку, тобто і тут курсові зміни не будуть значущими. Очікується, що найближчим часом різниця міжбанку та готівкового ринку зблизиться і вони не будуть мати різниці взагалі, з потенціалом, що готівковий ринок може бути іноді нижче за міжбанк.

Ми очікуємо, що впродовж 17 – 23 лютого не виникне економічних причин, які б могли істотно вплинути на курсові показники. Водночас наближення дати початку повномасштабного вторгнення країни-агресора, а також зовнішньополітичні чинники у питанні завершення війни можуть деякою мірою турбувати громадян,

– додає банкір.

Однак навряд чи суспільне занепокоєння спричинить стрімке зростання попиту на готівку, та і економічні чинники, як то наближення сезону посівної, навряд чи дозволять курсу суттєво зрости.

Зверніть увагу! Прогнозується, що коридори валютних коливань на міжбанку становитимуть 41,80 – 42,20 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро, на готівковому ринку – 41,80 – 42,30 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро.

Чи варто тримати валюту "під подушкою"

За словами Лєсового, у громадян України є дедалі більшає альтернатив щодо збереження власних заощаджень і не лише в доларах.

Збільшені відсоткові ставки за гривневими депозитами, особливо це стосується вкладів на термін від 1 року і довше, можуть зацікавити насамперед можливістю у підсумку отримати до 4% пасивного прибутку,

– каже пан Тарас.

Нагадуємо! Тримання доларів під "подушкою" не завжди може бути вигідним з огляду на те, що у 2025 році інфляція в США складе орієнтовно 2,5%. Таким чином, іноземні гроші у сховку навряд чи працюватимуть, як слід, адже їхня купівельна здатність поволі зменшуватиметься.

Які загальні характеристики ринку наступного тижня