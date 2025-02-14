К чему готовиться на рынке на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что курсовые показатели не меняются существенно после того, как НБУ принял решение о повышении учетной ставки до 14,5%.

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В то же время Лесовой говорит, что ежедневные колебания, как в сторону роста, так и в сторону их уменьшения, вполне ожидаемы. Однако такая "изменчивость" не представляет никакой угрозы.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Нацбанк, по-прежнему, проводить весьма эффективную политику и держать валютный рынок “под наблюдением”, что фактически нивелирует любые признаки "воспаления": спрос и предложение останутся уравновешенными, а затем, ожидается, что курсовые изменения будут несущественными.

Относительно наличного рынка, то он будет находиться под действием тенденций межбанка, то есть и здесь курсовые изменения не будут значимыми. Ожидается, что в ближайшее время разница межбанка и наличного рынка сблизится и они не будут иметь разницы вообще, с потенциалом, что наличный рынок может быть иногда ниже межбанка.

Мы ожидаем, что в течение 17 – 23 февраля не возникнет экономических причин, которые могли бы существенно повлиять на курсовые показатели. В то же время приближение даты начала полномасштабного вторжения страны-агрессора, а также внешнеполитические факторы в вопросе завершения войны могут в некоторой степени беспокоить граждан,

– добавляет банкир.

Однако вряд ли общественное беспокойство повлечет стремительный рост спроса на наличные, да и экономические факторы, как приближение сезона посевной, вряд ли позволят курсу существенно вырасти.

Обратите внимание! Прогнозируется, что коридоры валютных колебаний на межбанке составят 41,80 – 42,20 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро, на наличном рынке – 41,80 – 42,30 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро.

Стоит ли держать валюту "под подушкой"

По словам Лесового, у граждан Украины все больше альтернатив по сохранению собственных сбережений и не только в долларах.

Увеличенные процентные ставки по гривневым депозитам, особенно это касается вкладов на срок от 1 года и дольше, могут заинтересовать прежде всего возможностью в итоге получить до 4% пассивной прибыли,

– говорит господин Тарас.

Напоминаем! Держание долларов под "подушкой" не всегда может быть выгодным, учитывая то, что в 2025 году инфляция в США составит ориентировочно 2,5%. Таким образом, иностранные деньги в тайнике вряд ли будут работать, как следует, ведь их покупательная способность будет медленно уменьшаться.

Какие общие характеристики рынка на следующей неделе