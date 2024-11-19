Держбюджет на 2025 рік затвердили: який дефіцит і де держава братиме гроші

Державний бюджет на 2025 рік проходить через останні етапи обговорення у Верховній Раді. Станом на 19 листопада вже його затвердили у другому читанні.

Що з держбюджетом

Як повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал нардепа Ярослава Железняка, сьогодні бюджетний Комітет Верховної ради затвердив бюджет на наступний рік.

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Ярослав Железняк Народний депутат України Рада схвалила в цілому проєкт бюджету 2025. За – 257 депутатів.

Ще раніше нардеп розповідав, що бюджет базуватиметься на припущенні, що податковий законопроєкт буде підписаний.

Що підготували до другого читання

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ще раніше у своєму телеграм-каналі, уряд схвалив проєкт Державного бюджету на 2025 рік до другого читання. Загальний фонд було збільшено на 50 мільярдів гривень.

Водночас станом на 19 листопада Шмигаль зауважив, що всі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку нашої країни.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Загальний ресурс, який буде направлений на сектор безпеки й оборони, складе 2,23 трильйона гривень. Рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї. Передбачили на це 739 мільярдів гривень. Буде більше фінансування на модернізацію нашого оборонно-промислового комплексу, а також на закупівлю дронів.

Ще у вересні Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік, у якому було: