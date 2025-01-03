Важливі новини для пільговиків: які зміни затвердив Кабмін

З 1 січня 2025 року набрали чинності зміни, відносно певних категорій пільговиків. Йдеться про пільги на оплату ЖКП.

Яке рішення прийняв уряд

За рішенням Кабміну, тепер пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід родини в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову від 31 грудня 2024 № 1553.

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Тобто, ця величина не має бути більш як 4 240 гривень. Ці вимоги будуть застосовані так:

з 1 січня цього року для осіб, які звернулись за отриманням пільг у 2025 році;

після закінчення теперішнього опалювального сезону – для осіб, які мали пільги до кінця 2024 року.

Кого стосується рішення Кабміну

Ці умови стосуватимуться визначеного кола осіб. Йдеться про: