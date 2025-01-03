Важливі новини для пільговиків: які зміни затвердив Кабмін
3 січня 2025, 15:45Читать новость на русском
З 1 січня 2025 року набрали чинності зміни, відносно певних категорій пільговиків. Йдеться про пільги на оплату ЖКП.
Яке рішення прийняв уряд
За рішенням Кабміну, тепер пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід родини в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову від 31 грудня 2024 № 1553.
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Тобто, ця величина не має бути більш як 4 240 гривень. Ці вимоги будуть застосовані так:
- з 1 січня цього року для осіб, які звернулись за отриманням пільг у 2025 році;
- після закінчення теперішнього опалювального сезону – для осіб, які мали пільги до кінця 2024 року.
Кого стосується рішення Кабміну
Ці умови стосуватимуться визначеного кола осіб. Йдеться про:
- осіб, які постраждали через аварію на ЧАЕС (1 та 2 категорії);
- реабілітованих осіб, які через репресії отримали інвалідність чи стали пенсіонерами;
- батьків і членів родини військових, що загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби;
- осіб, які були звільнені з військової служби і отримали інвалідність під час служби;
- ветеранів військової служби Нацполіції, БЕБ, Держспецзв’язку тощо, а також вдів (вдівців) померлих (загиблих) ветеранів;
- дружин (чоловіків) громадян смерть яких пов’язана з аварією на ЧАЕС;
- опікунів (на час опікунства) дітей, які померли, зокрема, через Чорнобильську катастрофу.