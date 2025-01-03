Яке рішення прийняв уряд

За рішенням Кабміну, тепер пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід родини в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову від 31 грудня 2024 № 1553.

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Тобто, ця величина не має бути більш як 4 240 гривень. Ці вимоги будуть застосовані так:

з 1 січня цього року для осіб, які звернулись за отриманням пільг у 2025 році;

після закінчення теперішнього опалювального сезону – для осіб, які мали пільги до кінця 2024 року.

Кого стосується рішення Кабміну

Ці умови стосуватимуться визначеного кола осіб. Йдеться про: