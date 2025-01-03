Яке рішення прийняв уряд
За рішенням Кабміну, тепер пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід родини в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову від 31 грудня 2024 № 1553.
Читайте також Шахрайські схеми в Росії: як росіяни втратили понад 1,5 мільярда доларів
Тобто, ця величина не має бути більш як 4 240 гривень. Ці вимоги будуть застосовані так:
- з 1 січня цього року для осіб, які звернулись за отриманням пільг у 2025 році;
- після закінчення теперішнього опалювального сезону – для осіб, які мали пільги до кінця 2024 року.
Кого стосується рішення Кабміну
Ці умови стосуватимуться визначеного кола осіб. Йдеться про:
- осіб, які постраждали через аварію на ЧАЕС (1 та 2 категорії);
- реабілітованих осіб, які через репресії отримали інвалідність чи стали пенсіонерами;
- батьків і членів родини військових, що загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби;
- осіб, які були звільнені з військової служби і отримали інвалідність під час служби;
- ветеранів військової служби Нацполіції, БЕБ, Держспецзв’язку тощо, а також вдів (вдівців) померлих (загиблих) ветеранів;
- дружин (чоловіків) громадян смерть яких пов’язана з аварією на ЧАЕС;
- опікунів (на час опікунства) дітей, які померли, зокрема, через Чорнобильську катастрофу.