Україна підписала першу угоду для отримання обіцяних кредитних 50 мільярдів від G7

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду про надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС. Йдеться про обіцяні 35 мільярдів євро.

Яку допомогу отримає Україна від ЄС та США

Україна отримає кошти в рамках ініціативи Великої сімки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Наступний важливий крок у залученні коштів за рахунок заморожених активів країни-агресора. Останніми місяцями ми активно працювали з Європейським Союзом та іншими сторонами в межах ініціативи, щоб досягти конкретних результатів у забезпеченні фінансових потреб України у 2025 році й надалі.

Фактично, ця позика для України безповоротною, оскільки вона погашатиметься через прибутки від заморожених російських активів. Кінцевий розмір допомоги буде визначено після того, як усі країни-учасниці затвердять розмір внесків.

Остаточний обсяг MFA буде визначено після затвердження суми кредитів всіх сторін ініціативи. Враховуючи запропоноване фінансування Сполученими Штатами у 20 мільярдів доларів, макрофінансова допомога від ЄС може складати 18 мільярдів євро,

– йдеться в повідомленні Мінфіну.

Щоб отримати допомогу, Україна має виконати 14 заходів у таких напрямках: