Долар знову падає, а євро росте: які курси валют від НБУ на сьогодні

За даними НБУ долар знову показує тенденцію спаду. Відтак вартість валюти впала за добу. А от євро зберігає пожвавлення і дорожчає.

Офіційний курс 21 листопада

За даними Нацбанку, офіційний курс 21 листопада становив 36,04 гривні за долар. Вартість долара впала знову – на 9 копійок порівняно з минулим днем.

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Щодо євро, то курс європейської валюти почав рости – до 39,39 гривні. Ціна зросла на 14 копійок.

Яким буде офіційний курс долара та євро 22 листопада:

Долар – 36,04 гривні,

Євро – 39,46 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 21 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,32 гривні , а продаж – 37,85 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,49 гривні , а продаж – 37,85 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,69 гривні, а продаж – 37,76 гривні.

Курс до кінця листопада

За словами банкірка Анни Золотько, з якими вона поділилася з 24 Каналом, цього тижня слід очікувати пожвавлення попиту. Все через масштабні маркетингові заходи у так звану "чорну п’ятницю".

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, вартість американського долара протягом наступного тижня знаходитиметься в діапазоні 37,4 – 37,9 гривні за долар.

Відтак розпродажі та підготовка до них можуть відвертати гривневу ліквідність населення від валютного ринку. Враховуючи, що розрив між безготівковим та готівковим курсами залишається доволі значним, то можливе помірне зміцнення гривні у готівковому сегменті.

До слова, експертка каже, що за останні 7 днів готівковий курс купівлі доларів США утримувався у вузькому коридорі 37,7 – 37,75 гривні за долар.