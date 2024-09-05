Де валюти подорожчали та подешевшали за останню добу

В банках курс купівлі долара та євро не змінився, однак курс продажу дещо зріс. В обмінниках ситуація інша – американська валюта подорожчала як при купівлі, так і при продажу, а євро подорожчав лише при продажу.

Курс валют у банках

Станом на ранок 5 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (без змін проти 4 вересня) та продаж – по 41,55 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро відбувається по 45,40 гривні (без змін), а продаж – по 46 гривень (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,35 гривні (-5 копійок), а продати – по 41,45 гривні (-3 копійок).

(-5 копійок), а продати – по (-3 копійок). Купівля євро по 45,76 гривні (+1 копійка), а продаж по 45,95 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,15 гривні (+14 копійок), а продають – по 41,55 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(+14 копійок), а продають – по (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,24 гривні (-9 копійок), а продають – по 46 гривень (+7 копійок).

Що буде з доларом восени

Банкір Сергій Мамедов зауважив, що Нацбанк намагатиметься втримати баланс між попитом та пропозицією на ринку цієї осені.

Протягом року монетарна політика НБУ була досить ефективною та зваженою, що дало змогу активізувати кредитування та поступово переорієнтувати гривневі депозити на більш тривалі в часі – від 1 року до 2,5 років, за якими зараз фіксуються найбільші ставки – до 15% річних,

– каже Мамедов.

Крім того, впроваджений Нацбанком режим "керованої гнучкості" на валютному ринку суттєво зменшив "потяг" на валюту та дав змогу повернути ринкове регулювання курсів

Цікаво! До кінця цього року прогнозується, що курс на ринку буде в межах 41,3 – 42 гривень за долар. Це збігається із показниками, які були закладені у держбюджет у 2024 році.

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