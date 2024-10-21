Ціни в обмінниках злетіли: скільки коштує долар та євро

В банках за вихідні ціна на валюти знаходяться в різносторонньому напрямку, адже поки долар трішки додав до вартості, євро зросло при купівлі та продажу. Інша ситуація в обмінниках, де продаж валют суттєво виріс. Наприклад, ціна євро ледь не зросла на 50 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 21 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (+5 копійок проти 18 жовтня) та продаж – по 41,50 гривні (-4 копійки).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,65 гривні (-16 копійок), а продаж – по 45,27 гривні (-18 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,49 гривні (+2 копійки), а продати – по 41,50 гривні (без змін).

(+2 копійки), а продати – по (без змін). Купівля євро по 45,20 гривні (+5 копійок), а продаж по 45,33 гривні (-3 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,30 гривні (+26 копійок), а продають – по 41,62 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.

(+26 копійок), а продають – по (+16 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,16 гривні (+47 копійок), а продають – по 45,47 гривні (+5 копійок).

По скільки буде долар

За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, з яким він поділився з 24 Каналом, цього тижня курсові показники найімовірніше залишатимуться в межах коридорів на міжбанку на рівні 41,1 – 41,5 гривні за долар та 45 – 47 гривень за євро, а на готівковому – на рівні 41,2 – 41,7 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З одного боку, так би мовити, "ззовні", цінова кон’юнктура змінюватиметься (через інфляцію очікується об'єктивне подорожчання товарів та послуг щонайменше на 5 – 7%), а з іншого – "ізсередини" – валютний ринок не штормитиме.

Відтак за словами банкіра, від початку до середини жовтня, завдяки вдалій політиці НБУ, курс перебував в доволі вузькому коридорі.

Нагадаю, що нещодавно Нацбанк зауважив, що найближчим часом навряд чи можливе повернення до плаваючого курсу. А це означає, що режим "керованої гнучкості" залишатиметься чинним,

– зауважив Лєсовий.