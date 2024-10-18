Станом на ранок 18 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,05 гривні (без змін проти 17 жовтня) та продаж – по 41,54 гривні (+4 копійки).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,81 гривні (-4 копійки), а продаж – по 45,45 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,47 гривні (+1 копійка), а продати – по 41,50 гривні (без змін).

(+1 копійка), а продати – по (без змін). Купівля євро по 45,15 гривні (-15 копійок), а продаж по 45,36 гривні (-7 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 17 жовтня, долари купують обмінники по 40,83 гривні (-21 копійка), а продають – по 41,53 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(-21 копійка), а продають – по (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 45,05 гривні (-1 копійка), а продають – по 45,40 гривні (-9 копійок).

Яким буде курс

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, в останню декаду жовтня ситуація на валютному ринку перебуватиме в "пом’якшувальному" стані.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З одного боку, так би мовити, "ззовні", цінова кон’юнктура змінюватиметься (через інфляцію очікується об'єктивне подорожчання товарів та послуг щонайменше на 5 – 7%), а з іншого – "ізсередини" – валютний ринок не штормитиме.

За словами Лєсовогго, наступного тижня на міжбанку долар буде по 41,1 – 41,5 гривні, а євро по 45 – 47 гривні, а на готівковому ринку долар буде по 41,2 – 41,7 гривні, а євро по 45 – 47,5 гривні.