Курс валют у банках
- Станом на ранок 18 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,05 гривні (без змін проти 17 жовтня) та продаж – по 41,54 гривні (+4 копійки).
Читайте також Можна бути спокійним: чого чекати від депозитів наприкінці жовтня
WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Купівля євро відбувається по 44,81 гривні (-4 копійки), а продаж – по 45,45 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,47 гривні (+1 копійка), а продати – по 41,50 гривні (без змін).
- Купівля євро по 45,15 гривні (-15 копійок), а продаж по 45,36 гривні (-7 копійок).
Курс в обмінниках
- Станом на 17 жовтня, долари купують обмінники по 40,83 гривні (-21 копійка), а продають – по 41,53 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 45,05 гривні (-1 копійка), а продають – по 45,40 гривні (-9 копійок).
Яким буде курс
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, в останню декаду жовтня ситуація на валютному ринку перебуватиме в "пом’якшувальному" стані.
З одного боку, так би мовити, "ззовні", цінова кон’юнктура змінюватиметься (через інфляцію очікується об'єктивне подорожчання товарів та послуг щонайменше на 5 – 7%), а з іншого – "ізсередини" – валютний ринок не штормитиме.
За словами Лєсовогго, наступного тижня на міжбанку долар буде по 41,1 – 41,5 гривні, а євро по 45 – 47 гривні, а на готівковому ринку долар буде по 41,2 – 41,7 гривні, а євро по 45 – 47,5 гривні.