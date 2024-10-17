Депозити в кінці жовтня

Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що в першу чергу, може не змінитися дохідність за вкладами, адже облікова ставка та ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами залишаються на рівні 13% та 15,5%.

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Середні ставки за депозитами від 3 до 6 місяців залишатимуться на рівні 10%, середні ставки за вкладами від 9 місяців до 1 року – 11% річних, а середні ставки за найтривалішими вкладами (1 – 2,5 роки) будуть на рівні 13% річних.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ По-друге, активно розвиватимуться 2 протилежних тренди: потенційних клієнтів цікавитимуть, як ультракороткі вклади (3 – 6 місяців), так і довготривалі депозити (від 1 року до 2,5 років). Як ми наголошували раніше, у кожного з цих трендів є свої "мотиви": у випадку ультракоротких вкладів – це можливість уберегти кошти від "з’їдання" інфляцією помножена на передзимову непевність (наразі важко прогнозувати, що нас очікує взимку і на фронті, і в енергетиці).

Він додав, що громадяни, які розміщують кошти на ультракоротких вкладах "жертвують" можливістю отримати пасивний прибуток, натомість фактично "індексують" власні заощадження на рівень інфляції.

Щодо довготривалих вкладів, то тут головний мотив – отримання пасивного прибутку, який за певного позитивного збігу (незначній інфляції, економічному поступу та позитивній "воєнні" динаміці) може скласти до 3%,

– сказав Замотаєв.

По-третє, приріст нових вкладників залишатиметься на рівні статистичної похибки. Тому очікувано, що банки суттєву увагу будуть приділяти наявним вкладникам, завдяки яким і відбувається зростання депозитних портфелей банків.

По-четверте, збільшення військового збору до 5% не зупинятиме громадян від розміщення коштів на депозитах, принаймні вагомої альтернативи вберегти кошти від інфляції не існує (тут варто зробити ремарку: це стосується тих громадян, які готові розмістити незначні суми, що не перевищують максимально 150 – 200 тисяч гривень),

– додав він.

Також ситуація на валютному ринку залишається досить позитивною: попри інфляцію, курсові показники змінюються досить повільно, а всі прояви ажіотажу "гасяться" валютними інтервенціями. Курсові коридори не змінюються вже 2 – 3 тижні.

