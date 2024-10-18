По состоянию на утро 18 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,05 гривны (без изменений по сравнению с 17 октября) и продажа – по 41,54 гривны (+4 копейки).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 44,81 гривне (-4 копейки), а продажа – по 45,45 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,47 гривны (+1 копейка), а продать – по 41,50 гривны (без изменений).

(+1 копейка), а продать – по (без изменений). Покупка евро по 45,15 гривны (-15 копеек), а продажа по 45,36 гривны (-7 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 17 октября, доллары покупают обменники по 40,83 гривны (-21 копейка), а продают – по 41,53 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(-21 копейка), а продают – по (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,05 гривны (-1 копейка), а продают – по 45,40 гривны (-9 копеек).

Каким будет курс

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в последнюю декаду октября ситуация на валютном рынке будет находиться в "смягчающем" состоянии.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка С одной стороны, так сказать, "извне", ценовая конъюнктура будет меняться (из-за инфляции ожидается объективное подорожание товаров и услуг минимум на 5 – 7%), а с другой – "изнутри" – валютный рынок не будет штормить.

По словам Лесовогго, следующей неделе на межбанке доллар будет по 41,1 – 41,5 гривны, а евро по 45 – 47 гривны, а на наличном рынке доллар будет по 41,2 – 41,7 гривны, а евро по 45 – 47,5 гривны.