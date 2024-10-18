Який план дій при затримці зарплати

Як розповіла для 24 Каналу адвокат Лариса Величко, затримка виплат, яка становить понад місяць, є незаконною. Військові мають право отримати пояснення та навіть відшкодування.

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Лариса Величко Радник, адвокат юридичної фірми GRACERS В цьому разі військовим слід звертатися до свого командира частини або адміністрації. Вони можуть надати інформацію про причини затримки. Якщо питання не вирішується, військові можуть звернутися до фінансових органів Міністерства оборони України або до Державної аудиторської служби.

Величко радить насамперед подати письмовий запит до командира частини щодо затримки. Водночас варто зберегти всі документи, які можуть підтвердити затримку – наприклад, розпорядження, особисті записи.

Важливо! Якщо запит не допоможе, тоді потрібно звертатися до фінансових органів Міністерства оборони або до суду, якщо ситуація вимагає юридичного втручання.

Водночас адвокат Лариса Кісь для 24 Каналу пояснює, що військовослужбовцям виплачують аванс з 5 по 15 число місяця, а основну частину з 25 до початку наступного місяця. Але все, що є понад нормою цих термінів – вже затримка.

Лариса Кісь Адвокат ЮКК "Де-Юре" В будь-якому випадку та з будь-яких причин затримка виплат є неприпустимим порушенням прав військовослужбовців, яке повинно бути відновлено, а порушення – припинено.

Цікаво, що за словами Кісь, у жовтні цього року поки не спостерігалися затримки з виплатами. А отже, поточні питання з нарахування та виплат вирішуються достатньо оперативно.

Довідка! Військовий може залишити скаргу (голосове повідомлення) із зазначенням свого звання, ПІБ, номеру військової частини та періоду затримки виплат або ж написати її за такими контактами: гаряча лінія МОУ – 1512; електронна пошта – admou@post.mil.gov.ua; фінансовий департамент МОУ для отримання інформації, чи затримка відбувається на державному рівні (довідка про номери телефонів абонентів МОУ ЗСУ – (044) 271-36-26 або ж урядова лінія).