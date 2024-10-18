Какой план действий при задержке зарплаты

Как рассказала для 24 Канала адвокат Лариса Величко, задержка выплат, которая составляет более месяца, является незаконной. Военные имеют право получить объяснения и даже возмещение.

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Лариса Величко Советник, адвокат юридической фирмы GRACERS В этом случае военным следует обращаться к своему командиру части или администрации. Они могут предоставить информацию о причинах задержки. Если вопрос не решается, военные могут обратиться в финансовые органы Министерства обороны Украины или в Государственную аудиторскую службу.

Величко советует прежде всего подать письменный запрос к командиру части относительно задержки. В то же время стоит сохранить все документы, которые могут подтвердить задержку – например, распоряжения, личные записи.

Важно! Если запрос не поможет, тогда нужно обращаться в финансовые органы Министерства обороны или в суд, если ситуация требует юридического вмешательства.

В то же время адвокат Лариса Кись для 24 Канала объясняет, что военнослужащим выплачивают аванс с 5 по 15 число месяца, а основную часть с 25 до начала следующего месяца. Но все, что есть сверх нормы этих сроков – уже задержка.

Лариса Кись Адвокат ЮКК "Де-Юре" В любом случае и по любым причинам задержка выплат является недопустимым нарушением прав военнослужащих, которое должно быть восстановлено, а нарушение – прекращено.

Интересно, что по словам Кись, в октябре этого года пока не наблюдались задержки с выплатами. А значит, текущие вопросы по начислению и выплатам решаются достаточно оперативно.

Справка! Военный может оставить жалобу (голосовое сообщение) с указанием своего звания, ФИО, номера воинской части и периода задержки выплат или написать ее по следующим контактам: горячая линия МОУ – 1512; электронная почта – admou@post.mil.gov.ua; финансовый департамент МОУ для получения информации, или задержка происходит на государственном уровне (справка о номерах телефонов абонентов МОУ ВСУ – (044) 271-36-26 или же правительственная линия).