Валюта на підйомі: чи варто очікувати зростання долара до 42 гривень

Долар навряд чи почне дешевшати. Валюта навпаки продовжить курс на плавне здорожчання до кінця цього року. Прогнозують, що ціна може перевалити трішки за 42 гривні за валюту.

Долар зросте в ціні

На думку банкіра Тараса Лєсового, з якою він поділився з 24 Каналом, валютні курсові показники до кінця року можуть варіюватися в ціні.

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Банкір називає діапазон коливання у межах від 41,5 гривні до трішки більше, аніж 42 гривні за долар.

Зверніть увагу! Лєсовий наголошує, що такі показники – це лише припущення, адже на сьогодні поки недостатньо аргументів щодо встановлення точних курсових коливань.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Єдине, що очевидно, – це долару навряд чи загрожує "падіння".

Від чого залежатиме курс валюти

Стратегія регулятора – через режим керованої гнучкості коливання курсів вгору чи вниз є прийнятним, але коливання за таких умов не є суттєвим, як-от 10 чи 20 копійок.

– через режим керованої гнучкості коливання курсів вгору чи вниз є прийнятним, але коливання за таких умов не є суттєвим, як-от 10 чи 20 копійок. Інфляція – наслідком прискорення цього показника став ріст тарифу на електроенергію, а також збільшення акцизів на пальне. Наступний очікуваний і можливий "збурювач" інфляції – це збільшення податкового навантаження.

– наслідком прискорення цього показника став ріст тарифу на електроенергію, а також збільшення акцизів на пальне. Наступний очікуваний і можливий "збурювач" інфляції – це збільшення податкового навантаження. Рівень попиту та пропозиції на ринку – стратегія Нацбанку спрямована на те, щоб врівноважити попит і пропозицію, що в цьому контексті стабілізує курсові показники, і "пом'якшує" вплив інфляції.

– стратегія Нацбанку спрямована на те, щоб врівноважити попит і пропозицію, що в цьому контексті стабілізує курсові показники, і "пом'якшує" вплив інфляції. Макропрогнози – до кінця року курс долара може незначно перевищити позначку у 42 гривні.

– до кінця року курс долара може незначно перевищити позначку у 42 гривні. Обсяг макрофіну – цьогоріч потреба в зовнішній фіндопомозі складає в середньому 3 мільярди доларів на місяць, а сумарно на рік – близько 37 мільярдів доларів.

Важливо! Фактор війни також може вплинути так чи інакше на показники встановлення курсу.