В обмінниках спад: скільки втратила валюта

Поки в обмінниках долар та євро суттєво дешевшають, в банках та на чорному ринку ціна за добу взагалі не змінилася.

Курс валют у банках

Станом на ранок 2 травня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,40 гривні (без змін проти 1 травня), а продаж – 39,90 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,30 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 42,90 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,77 гривні (+2 копійки), а продаж – 39,87 гривні (+2 копійки).

(+2 копійки), а продаж – (+2 копійки). Євро купують за 42,73 гривні (без змін), а продають за 42,90 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 39,25 гривні (-16 копійок), а продають – за 39,85 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(-16 копійок), а продають – за (без змін), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,25 гривні (-16 копійок), а продаж – 43 гривні (+11 копійок).

Долар перед Великоднем

Як розповіла банкірка Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу, минулого тижня вартість долара знаходилася у вузькому коридорі 39,75 – 39,90 долара.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Також нещодавно НБУ оголосив про рішення знизити облікову ставку до 13,5% (на 1%). Це було реакцією на зниження темпів інфляції у березні та позитивне рішення щодо надання допомоги з боку США. Таке рішення щодо ставки виявилося глибшим, ніж прогнозував ринок і це надало певну підтримку для долара.

Золотько очікує, що цього тижня попит серед населення на валюту зросте.

З одного боку – напередодні Великодня українці потребуватимуть більше вільної гривні, що стримуватиме вплив фактору перехідної дати,

– напередодні Великодня українці потребуватимуть більше вільної гривні, що стримуватиме вплив фактору перехідної дати, З іншого боку – девальваційні очікування населення після хвилі зростання курсу у квітні залишаються підвищеними.

В середині тижня слід чекати на помірне зростання готівкового курсу. Протягом тижня вартість долара у готівковому сегменті коливатиметься в діапазоні 39,60 – 40,30 гривні,

– спрогнозувала банкірка.

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