Курси валют на ринку: за скільки можна купити долар та євро

На чорному ринку долар за останню добу подорожчав. Однак в банках ціна навпаки впала. Щодо євро, то валюта втратила ціну як у банках, так і на чорному ринку.

Курс валют у банках

Станом на ранок 14 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 42,20 гривні (-2 копійки проти 13 січня) та продаж по 43 гривні (-2 копійки).

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Купівля євро відбувається по 43,20 гривні (-22 копійки), а продаж по 44,12 гривні (-18 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 43 гривні (+5 копійок), а продати по 43,05 гривні (+1 копійка).

(+5 копійок), а продати по (+1 копійка). Купівля євро по 44,09 гривні (-4 копійки), а продаж по 44,29 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 13 січня, долари купують обмінники по: 42,50 гривні (без змін), а продають по 43,20 гривні (+19 копійок), за даними finance.ua.

(без змін), а продають по (+19 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44 гривні (-22 копійок), а продають по 44,65 гривні (+9 копійок).

Яким буде курс цього тижня

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, цього тижня очікуються коливання на міжбанку між 42 гривнями та 42,50 гривні за долар, а за євро – між 43,50 та 45 гривнями. Водночас на готівковому ринку це коливання буде на рівні 42 – 42,80 гривні за долар й 45 – 47,50 гривні за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Цього тижня на міжбанку курсові коливання будуть більш-менш очікуваними. Йдеться про спред, щоденні зміни та різновекторність змін.

За словами Лєсового, все, що відбуватиметься на ринку, не вийде за межі "системи" валютних змін, непрямо утвореної в контексті режиму "керованої гнучкості". Водночас на готівковому ринку курсові показники залежатимуть від показників міжбанку та від рівня попиту.