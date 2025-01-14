Курс валют в банках

По состоянию на утро 14 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 42,20 гривны (-2 копейки против 13 января) и продажа по 43 гривны (-2 копейки).

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Покупка евро происходит по 43,20 гривны (-22 копейки), а продажа по 44,12 гривны (-18 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 43 гривны (+5 копеек), а продать по 43,05 гривны (+1 копейка).

(+5 копеек), а продать по (+1 копейка). Покупка евро по 44,09 гривны (-4 копейки), а продажа по 44,29 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 13 января, доллары покупают обменники по: 42,50 гривны (без изменений), а продают по 43,20 гривны (+19 копеек), по данным finance.ua.

(без изменений), а продают по (+19 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44 гривны (-22 копеек), а продают по 44,65 гривны (+9 копеек).

Каким будет курс на этой неделе

По прогнозам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, на этой неделе ожидаются колебания на межбанке между 42 гривнами и 42,50 гривны за доллар, а за евро – между 43,50 и 45 гривнами. В то же время на наличном рынке это колебание будет на уровне 42 – 42,80 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На этой неделе на межбанке курсовые колебания будут более-менее ожидаемыми. Речь идет о спреде, ежедневные изменения и разновекторность изменений.

По словам Лесового, все, что будет происходить на рынке, не выйдет за пределы "системы" валютных изменений, косвенно образованной в контексте режима "управляемой гибкости". В то же время на наличном рынке курсовые показатели будут зависеть от показателей межбанка и от уровня спроса.