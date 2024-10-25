Злотий напередодні вихідних: чи відновився курс після падіння
Курс злотого протягом тижня суттєво впав. Але після зниження аж на 12 копійок 24 жовтня, перед вихідними ціна валюти стабілізувалася.
Офіційний курс злотого в Україні
Станом на ранок 25 жовтня НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,25 гривні (+2 копійки від 24 жовтня). Втім, від понеділка 21 жовтня валюта втратила у вартості аж 12 копійок.
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Курс злотого в банках та обмінниках
Курс польського злотого в банках та обмінниках залишився без змін від учора, 24 жовтня. Річ у тім, що протягом тижня валюта значно знизилась в ціні, але зупинила своє падіння перед вихідними.
За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому 10,10 гривні (без змін) та продаж – 10,55 гривні (без змін).
Водночас обмінники купують злоті по 10,35 гривні (без змін), а продають – уже по 10,46 гривні (-1 копійка).
Скільки коштують 100 злотих в Україні
- На сьогодні 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні коштують 1 023 гривні. При купівлі в банках сума складе близько 1 055 гривень, а в обмінниках — 1 046 гривень.
- При обміні злотих на гривні вигідніше звернутися до обмінників, де можна отримати 1 035 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме приблизно 1 010 гривень.