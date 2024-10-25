Станом на ранок 25 жовтня НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,25 гривні (+2 копійки від 24 жовтня). Втім, від понеділка 21 жовтня валюта втратила у вартості аж 12 копійок.

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Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках залишився без змін від учора, 24 жовтня. Річ у тім, що протягом тижня валюта значно знизилась в ціні, але зупинила своє падіння перед вихідними.

За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому 10,10 гривні (без змін) та продаж – 10,55 гривні (без змін).

Водночас обмінники купують злоті по 10,35 гривні (без змін), а продають – уже по 10,46 гривні (-1 копійка).

Скільки коштують 100 злотих в Україні