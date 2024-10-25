Официальный курс злотого в Украине
По состоянию на утро 25 октября НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,25 гривны (+2 копейки от 24 октября). Впрочем, с понедельника 21 октября валюта потеряла в стоимости аж 12 копеек.
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Курс злотого в банках и обменниках
Курс польского злотого в банках и обменниках остался без изменений со вчерашнего дня, 24 октября. Дело в том, что в течение недели валюта значительно снизилась в цене, но остановила свое падение перед выходными.
По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,10 гривны (без изменений) и продажа – 10,55 гривны (без изменений).
В то же время обменники покупают злотые по 10,35 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,46 гривны (-1 копейка).
Сколько стоят 100 злотых в Украине
- На сегодня 100 польских злотых по официальному курсу в Украине стоят 1 023 гривны. При покупке в банках сумма составит около 1 055 гривен, а в обменниках - 1 046 гривен.
- При обмене злотых на гривны выгоднее обратиться в обменники, где можно получить 1 035 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 1 010 гривен.