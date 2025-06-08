Де в Україні пенсіонери отримують найбільші виплати
- Найвищі середні пенсії в Україні отримують жителі Києва – 8 017,65 гривні, за ними йдуть Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Київська та Запорізька області.
- Найнижчі пенсії отримують пенсіонери західних регіонів, зокрема в Тернопільській області – 4 484,69 гривні, це найнижчий показник в державі.
З 1 січня 2025 року середній розмір пенсії в Україні зріс на 7,5% у порівнянні з 2024 роком. В яких областях зараз пенсіонери отримують найбільші виплати, читайте далі.
Де нині найвищі пенсії по областях України
Найвищі середні пенсії отримують жителі Києва. У них в середньому вона становить 8 017,65 гривні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.
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Після столиці у рейтингу за розміром середніх пенсій розташувалися:
- Донецька область, де пенсіонери в середньому отримують 7 168,22 гривні;
- Луганська область – 6 694,19 гривні;
- Дніпропетровська область – 6 471,11 гривні;
- Київська область – 6 095,90 гривні та Запорізька область – 6 080,40 гривні.
Яка середня пенсія в Україні
Станом на початок 2025 року середній розмір пенсії в Україні зріс до 5 789,05 гривні, що на 403,80 гривні більше, ніж було у січні 2024 року.
В яких областях виплачують пенсії найменші
Натомість найнижчі пенсії традиційно отримують пенсіонери у західних регіонах України. Зокрема, в Тернопільській області середній розмір пенсії становить лише 4 484,69 гривні – це найнижчий показник в державі.
У Чернівецькій області пенсіонери отримують у середньому 4 648,04 гривні, а в Закарпатській області 4 727,14 гривні.