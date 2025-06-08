Де нині найвищі пенсії по областях України

Найвищі середні пенсії отримують жителі Києва. У них в середньому вона становить 8 017,65 гривні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.

Читайте також Коли в Україні виплачують пенсії по інвалідності

Після столиці у рейтингу за розміром середніх пенсій розташувалися:

Донецька область, де пенсіонери в середньому отримують 7 168,22 гривні;

Луганська область – 6 694,19 гривні;

Дніпропетровська область – 6 471,11 гривні;

Київська область – 6 095,90 гривні та Запорізька область – 6 080,40 гривні.

Яка середня пенсія в Україні Станом на початок 2025 року середній розмір пенсії в Україні зріс до 5 789,05 гривні, що на 403,80 гривні більше, ніж було у січні 2024 року.

В яких областях виплачують пенсії найменші

Натомість найнижчі пенсії традиційно отримують пенсіонери у західних регіонах України. Зокрема, в Тернопільській області середній розмір пенсії становить лише 4 484,69 гривні – це найнижчий показник в державі.

У Чернівецькій області пенсіонери отримують у середньому 4 648,04 гривні, а в Закарпатській області 4 727,14 гривні.