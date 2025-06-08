Где сейчас самые высокие пенсии по областям Украины

Самые высокие средние пенсии получают жители Киева. У них в среднем она составляет 8 017,65 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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После столицы в рейтинге по размеру средних пенсий расположились:

Донецкая область, где пенсионеры в среднем получают 7 168,22 гривны;

Луганская область – 6 694,19 гривны;

Днепропетровская область – 6 471,11 гривны;

Киевская область – 6 095,90 гривны и Запорожская область – 6 080,40 гривны.

Какая средняя пенсия в Украине По состоянию на начало 2025 года средний размер пенсии в Украине вырос до 5 789,05 гривны, что на 403,80 гривны больше, чем было в январе 2024 года.

В каких областях выплачивают пенсии наименьшие

Зато самые низкие пенсии традиционно получают пенсионеры в западных регионах Украины. В частности, в Тернопольской области средний размер пенсии составляет всего 4 484,69 гривны – это самый низкий показатель в государстве.

В Черновицкой области пенсионеры получают в среднем 4 648,04 гривны, а в Закарпатской области 4 727,14 гривны.