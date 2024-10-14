На скільки Росія збільшила потужності свого тіньового флоту

За допомогою свого тіньового флоту Росія транспортує значні об'єми нафти. Ці обсяги цьогоріч зросли майже вдвічі.

Як Росія використовує свій тіньовий флот

Росія перевозить нафту застарілими незастрахованими танкерами. Ці судна збільшують ризик екологічних катастроф, зокрема, у європейських водах, повідомляє Financial TImes.

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Обсяги нафти, що перевозить Росія, зросли так:

у червні 2023 року об'єм нафти, що перевозиться складав 2,4 мільйона барелів;

у червні 2024 року – 4,1 мільйона барелів.

США, Канада, Японія та країни ЄС намагаються боротись з російським тіньовим флотом, у тому числі за допомогою санкцій. Через це Росія майже не має вибору і вимушена звертатися переважно до внутрішніх страховиків.

Зверніть увагу! Київська школа економіки (КШЕ) підрахувала, що учервні 2024 року 70% російської морської нафти було транспортовано тіньовим флотом.

Відсутність нормального страхування, обслуговування і вік танкерів можуть стати причиною аварій. Такі прецеденти уже є. Наприклад, тіньовий танкер Andromeda Star у березні 2024 року зіткнувся з іншим судном недалеко від Данії. Розливу нафти вдалося уникнути лише тому, що вона була вивантажена раніше.

Зауважте! Через погане обслуговування, уже відбувалися вибухи двигунів на тіньових суднах.