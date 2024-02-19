Офіційний долар знову перевалить за 38 гривень: який курс встановив НБУ

На сьогодні, 19 лютого, офіційний курс долара трішки виріс в ціні, євро також подорожчало. Цікаво, що на завтра регулятор прогнозує, що курс американської валюти перевалить за 38 гривень.

Офіційний курс 19 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс 19 лютого становив 37,97 гривні за долар. Вартість долара виросла на 3 копійки проти 16 лютого.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 40,89 гривні. Вартість виросла на 12 копійок за минулу добу.

Який буде офіційний курс долара та євро 20 лютого:

долар – 38,28 гривні,

євро – 41,24 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 19 лютого долар становить:

У банках купівля становить 37,80 гривні, а продаж – 38,40 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,80 гривні , а продаж – 38,49 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,25 гривні, а продаж – 38,35 гривні.

Курс цього тижня

Як розповіла банкірка Анна Золотько для 24 Каналу, цього тижня очікується пожвавлення торгів на ВРУ. Це може призвести до помірного зростання курсу долара у безготівковому сегменті.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Попит на валюту на готівковому ринку, скоріш за все, залишатиметься пригніченим, що є типовим для другої декади місяця, та обмежуватиме потенціал для подорожчання готівкової валюти.

Як прогнозує Золотько, вартість американської валюти у готівковому сегменті протягом наступного тижня знаходитиметься в діапазоні 38,2 – 38,8 гривні.

До речі, на сьогодні курс долара коливається у купівлі та продажі від 37,8 гривні до 38,50 гривні.