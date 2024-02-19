На що пішли бюджетні кошти

Згідно з даними місячного звіту Державної казначейської служби України, більша частина з цієї суми, тобто 79,5 мільярда гривень, становили видатки на заробітну плату та нарахування. З них 57,4 мільярда гривень пішло на фінансування військовослужбовців.

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Інші напрямки видатків включали:

6,2% (9,3 мільярда гривень) — оплата товарів та послуг. З них 1,2 мільярда гривень спрямували на підтримку Збройних Сил за допомогою закупівлі військового обладнання, боєприпасів, продукції для оборони, та інших засобів. А 4,2 мільярда гривень було використано Національною службою здоров’я для медичного обслуговування населення.

27,9% (42 мільярди гривень) — соціальні виплати, зокрема пенсії, допомогу, стипендії. З них 21 мільярд гривень передано Пенсійному фонду, а 11,4 мільярда гривень витрачено на соціальний захист через Міністерство соціальної політики.

6,3% (9,5 мільярда гривень) пішло на обслуговування державного боргу.

7,9% (11,8 мільярда гривень) виділено як трансферти місцевим бюджетам.

Перегляд бюджету

Раніше 24 Канал розповідав, що бюджет 2024 року закладений досить реалістично, тож його потрібно буде переглядати набагато рідше та менш суттєво, порівняно з бюджетом 2023 року.

Зауважте! Навіть якщо виникнуть деструктивні чинники, як-от розширення дефіциту або скорочення міжнародної фінансової допомоги, то слід буде використати фіскальні інструменти, а не монетарне фінансування.

Зокрема, про це казав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Насамперед мають бути використані фіскальні інструменти, які дають змогу зробити таку корекцію (для збалансування держбюджету – ІФ-У) набагато зрозумілішою, прогнозованішою і прийнятнішою для суспільства,

— пояснював Ніколайчук.

Корекція через ослаблення монетарної політики, з емісійним фінансуванням суттєво негативно вплине на соціальні ефекти, що може серйозно підірвати обороноздатність і потенціал економіки.