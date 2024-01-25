Долар від НБУ сьогодні виріс: який курс встановив регулятор
Сьогодні, 25 січня, долар та євро виросли у ціні після тривалого спаду вартості. Американська валюта всього на 7 копійок, а євро майже на 20 копійок.
Офіційний курс 25 січня
За даними Нацбанку, офіційний курс 25 січня сягнув 37,52 гривні за долар. Вартість виросла на 7 копійок проти 24 січня.
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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,88 гривні, що на 19 копійок більше, ніж було вчора.
Яким буде офіційний курс долара та євро 26 січня:
- Долар – 37,58 гривні,
- Євро – 40,91 гривні.
Курс на готівковому ринку
Станом на ранок 25 січня долар становить:
- В банках купівля становить 37,60 гривні, а продаж – 38,20 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 37,90 гривні, а продаж – 38,40 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 38,18 гривні, а продаж – 38,30 гривні.
Курс долара з лютого
У коментарі 24 Каналу експерт Ярослав Жаліло розповів, що в лютому вплив на курс матиме процес розблокування міжнародної фінансової допомоги Україні.
Якщо цей процес затримуватиметься, або принаймні будуть сигнали щодо цього, то це буде погіршення очікувань.
За словами експерта, у випадку, якщо питання з допомогою не буде вирішене, то буде девальвація курсу та посилення тиску на ринку валют.Зверніть увагу! Втім Жаліло переконаний, що ситуація буде стабільна і гривня в майбутньому може навіть зміцниться.