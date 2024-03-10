Пенсія достроково: кому передбачений заслужений відпочинок швидше

Деякі українці зможуть вийти на заслужений відпочинок достроково. Це стосується людей з інвалідністю, військовослужбовців, ліквідаторів Чорнобильської катастрофи тощо.

Хто може вийти на пенсію завчасно

Нагадуємо, що вийти на пенсію за віком у 60 років можуть особи, які мають щонайменше 31 рік трудового стажу. Для тих осіб, у кого менше ніж 31 рік стажу, заслужений відпочинок відбудеться у 63 та 65 років.

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Втім для певних категорій осіб можна отримати пенсію раніше зазначеного терміну. Серед таких є:

інваліди по зору I групи, але не раніше ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного віку,

жінки, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, а також матері інвалідів з дитинства,

військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби,

дружини або чоловіки, якщо вони не взяли повторний шлюб, й батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули,

особи, що ліквідовували наслідки Чорнобильської катастрофи чи виконували інтернаціональний обов’язок,

особи передпенсійного віку трудовий договір з якими було розірвано у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника за станом здоров’я,

працівники та службовці, які проробили не менш 15 календарних років в районах Крайньої Півночі або не менш 20 календарних років в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі,

люди, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики та інші.

Документи для дострокової пенсії

Подача документів на дострокову пенсію відбувається до Пенсійного фонду. Замовити послугу можна особисто або через законного представника. Для цього особі знадобиться подати відповідні документи поштою чи за допомогою сайту ПФУ.

Список основних документів, які потрібні:

заява на отримання дострокової пенсії;

посвідчення особи (його копію);

документи, що підтверджують стаж (трудова книжка), або ж інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи;

довідка про присвоєння коду РНОКПП (індивідуальний податковий номер);

довідка про доходи (за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу роботи підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період такого стажу починаючи з 1 липня 2000 року, а в разі коли законодавством передбачено необхідність підтвердження заробітку за даними системи персоніфікованого обліку).

Додамо, що деколи до пакета документів потрібно прикріпити додаткові документи: