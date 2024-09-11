Чи можуть українці без стажу отримувати пенсію по інвалідності

Українці можуть отримати I, II або III групу інвалідності. Призначенням займається спеціальна комісія. У деяких випадках група може змінюватись.

Яка кількість стажу потрібна для призначення виплат по інвалідності

Для призначення пенсії по інвалідності, людина має набути від 1 до 15 років стажу. Показник залежить від віку, коли особа отримала інвалідність.

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Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу,

– пояснюють у Мінсоцполітики.

Вимога до кількості стажу також коригується, зважаючи на групу інвалідності:

для осіб з I групою інвалідності достатньо набути від 1 до 10 років страхового стажу (залежно від віку);

II групою інвалідності – від 1 до 10 років;

III групою інвалідності – від 1 до 14 років.

З цього правила є виключення. Якщо інвалідність виникає під час проходження строкової військової служби, то призначення такого типу пенсії здійснюється без урахування кількості стажу.