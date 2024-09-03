Який прожитковий мінімум діє в Україні для різних категорій осіб

В Україні є декілька видів прожиткового мінімуму, залежно від категорій населення. Наприклад, для дітей і працездатних осіб він вищий, ніж для непрацездатних.

Які розміри прожиткового мінімуму

У 2024 році прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, становить 2 361 гривню. До цієї суми прирівняли мінімальну пенсію, яку отримують деякі пенсіонери.

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А от прожитковий мінімум для працездатних осіб трохи більший і становить 3 028 гривень.

Щодо дітей, то розміри прожиткового мінімуму для них варіюється залежно від віку:

дітям до 6 років мінімум встановлений на рівні 2 563 гривень;

дітям від 6 до 18 років прожитковий мінімум складає 3 196 гривень.

Важливо зазначити, що реальний прожитковий мінімум, який раніше порахували в Міністерстві соціальної політики, значно вищий. Він становить 7 064,62 гривень, а з урахуванням обов'язкових платежів – 8 089,28 гривень.

Цікаво! За даними Міністерства соціальної політики, витрати на харчування складають трохи понад 3 700 гривень, на непродовольчі товари – 1 196 гривень, на комунальні послуги – 1 200 гривень, а на зв'язок – 67 гривень.