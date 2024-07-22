Чи мають пенсіонери платити за проїзд

Багатьох українців цікавить питання: хто може користуватися безкоштовним проїздом у громадському транспорті. Особливо актуально це для пенсіонерів.

Пільги на проїзд для пенсіонерів

Законом передбачається, що пенсіонери в Україні мають право на безкоштовний проїзд у міському наземному транспорті та на безкоштовні поїздки приміським залізничним транспортом. Однак слід зауважити, що ця пільга не поширюється на таксі.

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Водночас пенсіонерам слід бути уважними, адже для підтвердження цього пільгового права потрібно мати при собі пенсійне посвідчення.

Які ще пільги мають пенсіонери

! Законодавство України передбачає, що перевізники не мають права безпідставно відмовляти у здійсненні пільгових перевезень та повинні нести відповідальність за такі дії.

Пенсіонери також мають право на: