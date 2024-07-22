Пільги на проїзд для пенсіонерів
Законом передбачається, що пенсіонери в Україні мають право на безкоштовний проїзд у міському наземному транспорті та на безкоштовні поїздки приміським залізничним транспортом. Однак слід зауважити, що ця пільга не поширюється на таксі.
Читайте також: Чи треба пенсіонеру повідомляти ПФУ про працевлаштування
Водночас пенсіонерам слід бути уважними, адже для підтвердження цього пільгового права потрібно мати при собі пенсійне посвідчення.
Які ще пільги мають пенсіонери
Пенсіонери також мають право на:
- звільнення від сплати за ЖКП, якщо пенсіонер проживає у сільській місцевості й має певний вид діяльності (культурна, медична та освітня галузь);
- також передбачена безоплатна юридична допомога, або ж з великою знижкою;
- субсидії на сплату ЖКП.