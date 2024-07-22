Льготы на проезд для пенсионеров
Законом предусматривается, что пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в городском наземном транспорте и на бесплатные поездки пригородным железнодорожным транспортом. Однако следует заметить, что эта льгота не распространяется на такси.
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В то же время пенсионерам следует быть внимательными, ведь для подтверждения этого льготного права нужно иметь при себе пенсионное удостоверение.
Какие еще льготы имеют пенсионеры
Пенсионеры также имеют право на:
- освобождение от уплаты за ЖКУ, если пенсионер проживает в сельской местности и работал в определенный сфере (культурной, медицинской и образовательной);
- также предусмотрена юридическая помощь, бесплатная или с большой скидкой;
- субсидии на оплату ЖКУ.