Рада підтримала історичне збільшення податків: що буде з військовим збором

ВРУ прийняла рішення про значне підвищення податків для українців. Закон про збільшення податків 11416д було затверджено у другому читанні.

Які податки зросли

Прийнятий закон передбачає зростання військового збору з 1,5 до 5%. А також встановлення цього податку для деяких підприємців, зокрема, у розмірі 1% від доходу платниками єдиного податку III групи.

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Нагадаємо! МВФ підтримує підвищення податків в Україні. На думку представників цієї організації, завдяки новим грошовим надходженням у бюджет, Україна зможе відновити фіскальну стійкість, зберегти резерви та створити простір для важливих витрат.

Що ще зміниться, відповідно до рішення уряду:

військовий збір для ФОП I, II та IV групи – 10% від розміру мінімальної заробітної плати;

I, II та IV групи – 10% від розміру мінімальної заробітної плати; базова ставка податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку небанківських фінансових установ (крім страховиків) складе 25%;

для цілей оподаткування прибутку небанківських фінансових установ (крім страховиків) складе 25%; уточнення строку застосування запропонованих законопроєктом особливостей оподаткування військовим збором, тобто до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан.

Цікаво! Нардеп Ярослав Железняк розповів, що підтримали прийняття закону 247 депутатів. Однак не набрала голосів правка під номером 988, яку затвердив Комітет.

Ярослав Железняк Народний депутат України Я б зараз не сказав, що закон про податки прийнято… Як я і писав, під час розгляду збили правку №988.

Яким буде розмір військового збору

Військовий збір для українців зросте до 5%. Виключенням будуть військові, які платитимуть у більш як 3 рази менше.

Зросте військовий збір і для підприємців:

для ФОП усіх груп крім III – 10% від мінімальної зарплати;

для ФОП III групи – 1% від доходу.

Як зміниться військовий збір для військових

Уряд залишає військовий збір для військових на рівні 1,5%. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, це рішення підтримала більшість у ВРУ.

У новому проєкті про підвищення податків йшлося про підвищення військового збору до 5%. Зокрема, і для військовослужбовців. Рішенням уряду, норму змінили.

Зверніть увагу! Прийнятий законопроєкт передбачає істотне збільшення податкових надходжень: на 58 мільярдів гривень у 2024 році та 137 мільярдів гривень у 2025 році.