Під час війни Україна вийшла на рекордний рівень ВВП на душу населення

Українська економіка продовжує відновлюватись. Зокрема, зростає рівень ВВП на душу населення. Зараз цей показник сягнув рекордного рівня.

Чому зріс ВВП на душу населення

Станом на тепер, зростання ВВП перевищує навіть довоєнний рівень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Телюпу.

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Андрій Телюпа Заступник міністра економіки України Незважаючи на всі складні умови, на всі проблеми з енергією, з людським капіталом, ми зростаємо. Це, звісно, більш відновлювальне зростання після падіння 2022 року. Якщо дивитися на рівень ВВП за рівнем наявного населення, то ми зараз вийшли на рекордний ВВП на душу населення.

Телюпа каже, що зараз Мінекономіки оцінює зростання реального ВВП України торік у 3,6%.

Довідка: ВВП на душу населення – це показник, що демонструє рівень виробництва товарів та послуг на особу в країні протягом певного періоду (розраховується як співвідношення загального ВВП до кількості населення).