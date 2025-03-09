Для пенсіонерів встановлений період, коли вони можуть отримати виплати
- Період отримання пенсійних виплат встановлений з 4 по 25 число щомісяця, але точна дата для кожного пенсіонера відрізняється.
- Перевірити призначення пенсії можна через онлайн-сервіс ПФУ, увійшовши в електронний кабінет.
Люди пенсійного віку щомісяця у визначений період отримують пенсію. Хто може отримати свої кошти на початку місяця, а хто майже наприкінці, адже точна дата для кожного пенсіонера відрізняється.
Коли можна отримати пенсію на руки та на банківську карту
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт ПФУ, період, коли пенсіонер може отримати виплати через відділення поштового зв'язку, встановлений у межах з 4 по 25 число щомісяця. Цей період стосується і отримання пенсії на карту банку.
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Однак для кожного пенсіонера точна дата виплати відрізняється й обрати конкретний день надходження коштів неможливо.
Ви можете подати заяву на зміну способу виплати пенсії, але саме дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера,
– пояснили в одному із відділів обслуговування громадян.
Зауважте! З 1 березня в Україні провели індексацію виплат. Цьогоріч виплати проіндексували на 11,5%. Таким чином, середня пенсія повинна зрости з 5 789 гривень до 6 345 гривень.
Як перевірити чи прийшла пенсія
Перевірити призначення пенсії можна за допомогою онлайн-сервісу ПФУ. Для цього потрібно:
- Перейти на офіційний вебпортал Фонду,
- Увійти до електронного кабінету через один із доступних методів авторизації (BankID чи електронний цифровий підпис),
- Вибрати у меню зліва розділ "Моя пенсія",
- Після цього у вас з'явиться інформація про дату та суму наступної пенсійної виплати.