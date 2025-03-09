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Економіка Соцвиплати Для пенсіонерів встановлений період, коли вони можуть отримати виплати
9 березня, 15:49
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Для пенсіонерів встановлений період, коли вони можуть отримати виплати

Валерія Городинська
Основні тези
  • Період отримання пенсійних виплат встановлений з 4 по 25 число щомісяця, але точна дата для кожного пенсіонера відрізняється.
  • Перевірити призначення пенсії можна через онлайн-сервіс ПФУ, увійшовши в електронний кабінет.

Люди пенсійного віку щомісяця у визначений період отримують пенсію. Хто може отримати свої кошти на початку місяця, а хто майже наприкінці, адже точна дата для кожного пенсіонера відрізняється.

Коли можна отримати пенсію на руки та на банківську карту

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт ПФУ, період, коли пенсіонер може отримати виплати через відділення поштового зв'язку, встановлений у межах з 4 по 25 число щомісяця. Цей період стосується і отримання пенсії на карту банку. 

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Однак для кожного пенсіонера точна дата виплати відрізняється й обрати конкретний день надходження коштів неможливо.

Ви можете подати заяву на зміну способу виплати пенсії, але саме дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера,
– пояснили в одному із відділів обслуговування громадян. 

Зауважте! З 1 березня в Україні провели індексацію виплат. Цьогоріч виплати проіндексували на 11,5%. Таким чином, середня пенсія повинна зрости з 5 789 гривень до 6 345 гривень.

Як перевірити чи прийшла пенсія

Перевірити призначення пенсії можна за допомогою онлайн-сервісу ПФУ. Для цього потрібно:

  • Перейти на офіційний вебпортал Фонду, 
  • Увійти до електронного кабінету через один із доступних методів авторизації (BankID чи електронний цифровий підпис), 
  • Вибрати у меню зліва розділ "Моя пенсія",
  • Після цього у вас з'явиться інформація про дату та суму наступної пенсійної виплати.