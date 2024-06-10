Чому військовим можуть затримувати зарплату: є декілька причин

Зарплата для військовослужбовця відрізняється від зарплати найманому працівнику, адже перші отримують щомісячне грошового забезпечення та додаткові премії. Втім, є випадки, коли кошти на карту військових нараховують пізніше зазначеного терміну.

Від чого залежить зарплатня військового

Права військовослужбовців на заробітну плату регулюється законом Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Тобто такі особи не укладають трудового договору.

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Станом на 2024 рік мінімальна заробітна плата для військовослужбовця становить:

солдати – 20 100 гривень,

строковики – 6 000 гривень,

курсанти військових вишів – 2 350 гривень,

інструктори – від 15 000 до 30 000 гривень.

що розмір грошового забезпечення залежить від посади, військового звання, кваліфікації, тривалості та інтенсивності й умов військової служби.

Крім того, є ще надбавки до зарплат, які надаються за особливості проходження служби, режим секретності, за вчений, науковий ступінь, почесне чи спортивне звання.

Яке грошове забезпечення в період воєнного стану

На період воєнного стану військовослужбовці отримують щомісячне грошове забезпечення та додаткову винагороду у вигляді премій – це 30,50,70 та 100 тисяч гривень.

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів № 168 розмір додаткових грошових виплат на місяць для військовослужбовців такий:

30 000 гривень – для тих військових, хто здійснює бойові або спеціальні завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії,

50 000 гривень – для військових, які виконують бойові або спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами,

70 000 гривень – це одноразова винагорода за виконання бойових чи спеціальних завдань на передовій, на тимчасово окупованих територіях або території Росії (за кожні 30 днів виконання таких завдань),

100 000 гривень – для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Надбавка передбачена також для тих, хто потрапив у полон.

Коли надходять гроші

Такі надбавки виплачуються військовим пропорційно часу виконання завдань – тобто один день на нулі коштуватиме трохи більш як 3 000 гривень.

Грошове забезпечення виплачується на банківську карту військовослужбовця. Це відбувається у два етапи:

Перший етап – аванс з 5 по 15 число поточного місяця,

– аванс з 5 по 15 число поточного місяця, Другий етап – основна сума з 25 числа до початку наступного місяця.

Втім нерідко оплата для військових може затриматися. На це є декілька причин, як-от відсутність коштів у бюджеті, або ж неналежно сформовані запити на виплату зарплатні військовими частинами.

Затримка може відбутися ще й тому, що в зарплатню включають додаткові виплати щодо участі в бойових діях чи перебування в зоні бойових дій. Це також потребує певного часу на узгодження.