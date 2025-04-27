Де живуть найбагатші пенсіонери України

Розмір пенсій в Україні суттєво відрізняється залежно від регіону. Де пенсіонери отримують найбільші виплати, а де – найменші, читайте далі.

У кого найбільша пенсія в Україні

У 2025 році Київ знову лідирує за розміром пенсій. За даними ПФУ, середня пенсія у столиці становить 8 708 гривень, що на майже 700 гривень більше, ніж у попередньому році, передає 24 Канал.

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Цікаво, що для Київської області середній розмір пенсії становить 6 671 гривню на місяць.

Тим часом на другому та третьому місцях за розміром пенсій опинились Донецька та Луганська області, де пенсіонери отримують в середньому 7 814 гривень та 7 314 гривень відповідно.

відповідно. Замкнула п’ятірку лідерів Дніпропетровська область з виплатою в 7 082 гривні.

Де найнижчі пенсії в Україні

У Тернопільській області, яка торік була серед регіонів з найменшими пенсіями, виплати були підвищені. Тепер замість 4 485 гривень тернополяни отримують 4 931 гривню, але навіть з цим покращенням ця сума залишається найнижчою в країні.

На другому місці за низьким рівнем пенсій опинилася Чернівецька область з середнім розміром виплат 5 100 гривень, а на третьому – Закарпатська область, де пенсіонери отримують по 5 175 гривень.