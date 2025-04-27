Кому можуть нарахувати 300 гривень до пенсії у травні
За інформацією Пенсійного фонду, надбавку до пенсії в розмірі 10% від прожиткового мінімуму отримують пенсіонери зі статусом "Почесний донор України", передає 24 Канал.
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Оскільки у 2025 році прожитковий мінімум складає 2 920 гривень, почесні донори серед пенсіонерів отримують щомісячну доплату у 292 гривні. У разі підвищення прожиткового мінімуму зростає й надбавка.
Як пенсіонеру отримати надбавку
Для оформлення доплати до пенсії потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати такі документи:
- заяву на призначення надбавки;
- паспорт або інший документ, що підтверджує особу;
- РНОКПП (ідентифікаційний код);
- документи, які підтверджують наявність звання "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР".