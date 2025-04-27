Кому могут начислить 300 гривен к пенсии в мае

По информации Пенсионного фонда, надбавку к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума получают пенсионеры со статусом "Почетный донор Украины", передает 24 Канал.

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Поскольку в 2025 году прожиточный минимум составляет 2 920 гривен, почетные доноры среди пенсионеров получают ежемесячную доплату в 292 гривны. В случае повышения прожиточного минимума растет и надбавка.

Как пенсионеру получить надбавку

Для оформления доплаты к пенсии нужно обратиться в Пенсионный фонд и подать следующие документы:

  • заявление на назначение надбавки;
  • паспорт или другой документ, подтверждающий личность;
  • РНОКПП (идентификационный код);
  • документы, подтверждающие наличие звания "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

Кто может стать почетным донором

Почетным донором Украины становится тот, кто бесплатно сделал 40 донаций крови или сдал 60 доз плазмы в пределах максимально допустимой нормы.