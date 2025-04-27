Кому могут начислить 300 гривен к пенсии в мае

По информации Пенсионного фонда, надбавку к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума получают пенсионеры со статусом "Почетный донор Украины", передает 24 Канал.

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Поскольку в 2025 году прожиточный минимум составляет 2 920 гривен, почетные доноры среди пенсионеров получают ежемесячную доплату в 292 гривны. В случае повышения прожиточного минимума растет и надбавка.

Как пенсионеру получить надбавку

Для оформления доплаты к пенсии нужно обратиться в Пенсионный фонд и подать следующие документы:

заявление на назначение надбавки;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

РНОКПП (идентификационный код);

документы, подтверждающие наличие звания "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".