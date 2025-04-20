У кого больше всего выросли пенсии в Украине

Заметнее всего с начала года выросли пенсии судей – их пожизненное денежное содержание увеличилось на 1 281 гривну. Теперь размер ежемесячной выплаты для них составляет 108 321,60 гривны, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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В то же время с начала года средний размер пенсии в Украине вырос на 552 гривны и сейчас составляет 6 341,11 гривны. В общем пенсионные выплаты получают 10,3 миллиона украинцев, из которых наибольшая часть, 7,5 миллиона – это пенсионеры по возрасту.

Какие пенсии сейчас получают украинцы

Кроме пенсий по возрасту, украинцы получают также пенсии за выслугу лет, по инвалидности и социальные выплаты. Средний размер пенсии за выслугу лет сейчас составляет около 12,3 тысячи гривен.

Распределение пенсионеров по размерам выплат выглядит так:

от 3 001 до 4 000 гривен – получают больше всего пенсионеров: 32,3% (3 340 489 человек);

от 5 001 до 10 000 гривен – получают 28,9% пенсионеров (2 987 845 человек), со средней пенсией 6 857,93 гривны.

от 4 001 до 5 000 гривен – 20,4% (2 105 500 человек);

более 10 000 гривен – 14,5% (1 499 274 человека), со средней пенсией 15 643,69 гривны.

Важно! До 3 000 гривен получают меньше всего пенсионеров: всего 3,9% (398 267 человек). В то же время средний размер выплаты – 2 282,97 гривны.