Де в Україні живуть найбагатші пенсіонери
1 грудня 2024, 12:19Читать новость на русском
Станом на 1 жовтня 2024 року, середня пенсія в Україні сягнула 5 851,86 гривні. Водночас для працюючих пенсіонерів це значення складає – 6 257,96 гривні.
У яких областях найвищі пенсії
Статистика показує, що найвищу середню пенсійну виплату мають кияни – 7 971 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Доволі високі пенсії і у таких областях:
- у Рівненській області пенсіонери отримують в середньому 7 277 гривні;
- у Донецькій області – 7 159 гривні;
- у Луганській області – 6 716 гривень;
- у Дніпропетровській області – 6 435 гривень;
- у Київській області – 6 084 гривень.
Зверніть увагу! Зараз в Україні проживає більш як 10 мільйонів пенсіонерів.
Де в Україні найнижчі пенсії
Найнижчі пенсії у тернополян, вони отримують в середньому 4 461 гривні. Також невисокі виплати у таких областях:
- у Чернівецькій області середня виплата, станом на жовтень, сягнула – 4 664 гривень;
- у Закарпатській області – 4 698 гривень.