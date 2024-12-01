В каких областях самые высокие пенсии

Статистика показывает, что самую высокую среднюю пенсионную выплату имеют киевляне – 7 971 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Довольно высокие пенсии и в таких областях:

в Ровенской области пенсионеры получают в среднем 7 277 гривен;

пенсионеры получают в среднем 7 277 гривен; в Донецкой области – 7 159 гривны;

– 7 159 гривны; в Луганской области – 6 716 гривен;

– 6 716 гривен; в Днепропетровской области – 6 435 гривен;

– 6 435 гривен; в Киевской области – 6 084 гривен.

Обратите внимание! Сейчас в Украине проживает более 10 миллионов пенсионеров.

Где в Украине самые низкие пенсии

Самые низкие пенсии у тернополян, они получают в среднем 4 461 гривны. Также невысокие выплаты в таких областях: